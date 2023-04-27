معدل حوادث الدراجات يسجل أعلى مستوى في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أظهرت بيانات وكالة الشرطة الوطنية يوم الخميس أن نسبة الحوادث المتعلقة بالدراجات من بين جميع حوادث المرور في اليابان سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 23.3٪ في عام 2022.

خلال حملة للسلامة المرورية، ابتداءً من 11 مايو/ أيار، تخطط الوكالة لدعوة راكبي الدراجات لارتداء الخوذات واتباع قواعد المرور مثل عدد طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية الذين يتورطون في حادث مميت أو إصابة أثناء ركوب الدراجة. يميل إلى النمو في أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.

ارتفعت نسبة حوادث الدراجات الهوائية في عام 2022 بمقدار 3.4 نقطة مئوية عن عام 2018.

في حين انخفض نصيب حوادث السيارات بمقدار 2.2 نقطة. ارتفعت النسبة المئوية للحوادث المتعلقة بالدراجات النارية بمقدار 0.4 نقطة ونسبة الحوادث المتعلقة بالمشاة بمقدار 1.0 نقطة.

وفقًا لبيانات وكالة الشرطة الوطنية للفترة 2018-2022، بدأ عدد حوادث الدراجات المميتة والإصابات التي تشمل طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في الزيادة في أبريل/ نيسان. وكان عدد هذه الحوادث هو الأعلى في يونيو/ حزيران.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)