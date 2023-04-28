1 من كل 3 مدرسين في المرحلة الثانوية معرضون لخطر الموت بسبب إرهاق العمل في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - عمل أكثر من 30٪ من معلمي المرحلة الثانوية في اليابان 60 ساعة على الأقل في الأسبوع، وهو الحد الأدنى لليصبح العامل معرض لما يطلق عليه ”كاروشي“، أو الوفاة من العمل الزائد، في السنة المالية 2022، وفقا لاستطلاع أجرته وزارة التعليم اليابانية وأعلنت عنه يوم الجمعة.

على الرغم من أن نسبة هؤلاء المعلمين انخفضت إلى 36.6٪ من 57.7٪ في المسح السابق في السنة المالية 2016، تعتقد الوزارة أن الرقم لا يزال مرتفعا وهناك حاجة إلى تدابير ذات صلة لتحسين الوضع.

انخفضت أيضًا نسبة معلمي المرحلة الابتدائية الذين عملوا 60 ساعة أو أكثر في الأسبوع، إلى 14.2٪ من 33.4٪.

وفقًا للمعايير التي حددتها الوزارة، يمكن اعتبار وفاة المعلم بعد العمل 60 ساعة أو أكثر في الأسبوع لمدة شهرين متتاليين بمثابة وفاة عن العمل تستحق التعويض.

وستدرس الوزارة إجراءات لتقليص ساعات عمل المعلمين في المجلس المركزي للتعليم الذي يقدم المشورة لوزيرة التعليم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)