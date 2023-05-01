مجموعة السبع تتفق على الاستخدام ”المسؤول“ للذكاء الاصطناعي

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تاكاساكي - (جيجي برس) - اختتم وزراء التكنولوجيا الرقمية من مجموعة الدول السبع الكبرى اجتماعًا استمر يومين الأحد بتبني بيان مشترك يظهر عزمهم على تحقيق ذكاء اصطناعي ”مسؤول“ من خلال استخدامه بموجب اللوائح المناسبة.

في الاجتماع الذي عقد في مدينة تاكاساكي بمحافظة غونما بشرق اليابان، وضع وزراء من بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي برنامج عمل يتضمن خطة لإنشاء تكنولوجيات دولية المعايير الخاصة بالتطوير السريع للذكاء الاصطناعي، مثل أداة الذكاء الاصطناعي التفاعلية تشات جي بي تي.

واتفق الوزراء على تشكيل مبادئ دولية لتنفيذ التدقيق الحر للبيانات على أساس الثقة (DFFT). كما اتفقوا على المبادئ الخمسة لاستخدام التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك الحاجة إلى ضرورة الاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي.

وأبرزت الوتيرة السريعة لتطوير الذكاء الاصطناعي الحاجة إلى معايير دولية تحكم التكنولوجيا، حيث تكافح العديد من البلدان اليوم لتنظيم استخدام تشات جي بي تي وفقًا لتقديرها الخاص بسبب مخاوف الخصوصية.

وقال تاكاكي ماتسوموتو، وزير الاتصالات الياباني، في مؤتمر صحفي اختتام الاجتماع الذي يستمر يومين ، ”إننا نواجه حاجة ملحة لتعزيز المناقشات، لذلك سيقود السياسيون المحادثات“ ، في إشارة إلى تشات جي بي تي وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى.

ومن المقرر أن يتم إبلاغ نتائج الاجتماع الوزاري إلى قمة مجموعة الدول السبع الكبرى التي ستعقد في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار في مدينة هيروشيما بغرب اليابان، والتي سيترأسها رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو.

سيعقد اجتماع وزاري مرة أخرى، في النصف الثاني من هذا العام، لإجراء مناقشات حول اللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)