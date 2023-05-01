كيشيدا والسيسي يؤكدان على أهمية سيادة القانون

أخبار اليابان

القاهرة - (جيجي برس) - أكد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اجتماع بالقاهرة اليوم الأحد، على أهمية القيم العالمية، مثل الحفاظ على النظام الدولي القائم على حكم القانون بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، قال كيشيدا إن العدوان الروسي على أوكرانيا هو عمل شائن يهز أسس النظام الدولي ويجب عدم التسامح معه.

وقال كيشيدا أيضًا إنه والسيسي أكدا أهمية حماية النظام الدولي القائم على سيادة القانون بينما يتشاركان الرأي القائل بأن المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة يجب ألا يُسمح بها أبدًا في أي مكان في العالم.

وتبادل الزعيمان أيضا وجهات النظر بشأن السودان حيث تواصل القوات الحكومية وقوات الدعم السريع القتال. وأكدا على التعاون الوثيق بين اليابان ومصر للمساعدة في تهدئة الوضع في السودان واستئناف عملية انتقالها إلى الحكم المدني.

سعى الزعيم المصري إلى الحصول على دعم اليابان حيث تكافح بلاده وسط ارتفاع أسعار الوقود والقمح ومنتجات أخرى بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)