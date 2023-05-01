انطلاق الحوار السياسي بين اليابان وجامعة الدول العربية في 11 سبتمبر/ أيلول

أخبار اليابان

القاهرة - (جيجي برس) - اتفق رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الأحد على عقد الاجتماع الثالث للحوار السياسي الياباني العربي، وهو منتدى وزاري، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

تم التوصل إلى الاتفاق في اجتماعهم الذي عقد خلال زيارة الزعيم الياباني لمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال كيشيدا لأبو الغيط إن اليابان حريصة على مواصلة الإسهام في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن امتنانه لليابان على إسهاماتها في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة العربية.

عقد الاجتماع الأول لإطار الحوار الوزاري في القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2017. وعقد الاجتماع الثاني عبر الإنترنت في أبريل/ نيسان 2021.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)