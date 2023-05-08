رئيس وزراء اليابان يعرب عن ألمه تجاه قضية ضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية

أخبار اليابان

سيؤول (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأحد إنه يشعر بالألم بسبب معاناة الكوريين الذين طُلب منهم العمل لدى الشركات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بعد اجتماعهما في سيؤول ”أشعر بالألم بسبب المصاعب والأسى التي واجهها كثير من الناس في بيئة قاسية في ذلك الوقت“.

كانت اليابان وكوريا الجنوبية في نزاع حول قضية العمالة في زمن الحرب حتى أعلنت سيؤول عن خطة لحلها في أوائل مارس/ آذار.

تدعو خطة سيؤول مؤسسة كورية جنوبية إلى دفع تعويضات للمدعين الكوريين الذين يقاضون الشركات اليابانية بسبب العمالة في زمن الحرب بدلاً من الشركات. وقال يون في المؤتمر الصحفي إنه لن يكون هناك تغيير في الخطة.

وقال كيشيدا إنه أعرب عن نيته التمسك بتصريحات أسلافه بشأن الاعتراف بالتاريخ وأن هذا الموقف ثابت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)