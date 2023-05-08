اليابان تخفض تصنيف فيروس كورونا لمستوى الإنفلونزا الموسمية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - خفضت اليابان تصنيف فيروس كورونا إلى فئة أقل خطورة من الأمراض المعدية التي تشمل الإنفلونزا الموسمية اليوم الاثنين، وهي علامة بارزة نحو إعادة الانفتاح الكامل لاقتصاد الدولة والمجتمع بعد أكثر من ثلاث سنوات من الجائحة التي عصفت بالعالم.

خفضت الدولة تصنيف كورونا من الفئة الثانية إلى الفئة الخامسة بموجب قانون مكافحة الأمراض المعدية، ورفعت القيود المفروضة على تحركات المصابين بالفيروس والمخالطين لهم.

ومع ذلك، تطلب وزارة الصحة من مرضى كورونا الامتناع عن الخروج لمدة خمسة أيام بعد الإصابة وارتداء الكمامة لمدة 10 أيام. لم تعد اختبارات وعلاجات كورونا مدعومة بالكامل من قبل الدولة.

خففت البلاد بالفعل قواعد ارتداء الأقنعة في 13 مارس/ آذار، تاركة قرار ارتداء الكمامة للأفراد في الداخل والخارج. لا يزال ارتداء الكمامات موصى به لزوار المستشفيات ومرافق رعاية المسنين.

تم تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليابان في يناير/ كانون الثاني 2020، وشهدت البلاد منذ ذلك الحين ثماني موجات من العدوى. وقالت الوزارة إن نحو 33.79 مليون شخص أصيبوا وتوفي 74654 شخصا حتى يوم السبت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)