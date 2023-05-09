ظنه الناس مشهدًا سينمائيًا أو الكاميرا الخفية... سطو على متجر للساعات الفاخرة في وسط طوكيو والقبض على الجناة في نفس اليوم

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طوكيو - (جيجي برس) - احتجز أربعة أشخاص لدى الشرطة يوم الاثنين بعد قضية سرقة في نفس اليوم حيث اقتحم ثلاثة لصوص طريقهم إلى متجر للساعات الفاخرة في حي جينزا الفاخر بطوكيو وهم فتيان مراهقون تتراوح أعمارهم بين 16 و 19 عامًا وفقًا لمصادر الشرطة يوم الثلاثاء.

تم القبض على الأربعة، بمن فيهم طالب بالمرحلة الثانوية يبلغ من العمر 18 عامًا، للاشتباه في تعديهم على مبنى مختلف عن متجر الساعات. وجميعهم باستثناء طالب الثانوية اعترفوا بالتهم، بحسب المصادر.

يستجوب قسم جرائم الأحداث التابع لإدارة شرطة العاصمة طوكيو الأربعة، وجميعهم من سكان يوكوهاما بمحافظة كاناغاوا جنوب طوكيو، ليرى احتمال تورطهم في قضية السرقة.

في حوالي الساعة 6:20 مساءً. يوم الإثنين (9:30 صباحًا بتوقيت غرينتش)، أجرى أحد المارة مكالمة طوارئ أبلغ فيها عن وجود ثلاثة رجال قاموا بتدمير نظارات وسرقة أشياء من متجر الساعات، الذي يقع على بعد حوالي 500 متر جنوب محطة جينزا على خط هيبيا التابع لشركة مترو طوكيو.

وفقًا لمركز شرطة تسوكيجي التابع لقسم الشرطة، فإن المجموعة المكونة من ثلاثة أفراد، ووجوههم مغطاة بأقنعة بيضاء، وجهوا سكينًا إلى عامل بالمحل في الثلاثينيات من عمره وهددوه بالقتل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)