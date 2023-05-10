هوندا إن-بوكس السيارة الأكثر مبيعًا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أظهرت بيانات الصناعة اليوم الثلاثاء أن السيارة هوندا إن-بوكس الصغيرة من شركة هوندا موتور كانت السيارة الجديدة الأكثر مبيعًا في اليابان للشهر الثامن على التوالي في أبريل/ نيسان.

مع ذلك، انخفضت مبيعات إن-بوكس 3.0٪ من العام السابق إلى 14986 وحدة.

وجاءت شركة تويوتا موتور الصغيرة في المرتبة الثانية دون تغيير عن مارس/ آذار، حيث نمت مبيعاتها 40.8٪ إلى 14143 وحدة. وتبعتها سيارة تانتو الصغيرة التابعة لشركة دايهاتسو موتور، التي قفزت مبيعاتها 64.8٪ إلى 11981 وحدة.

كانت أربعة من أفضل 10 طرازات في أبريل/ نيسان عبارة عن سيارات صغيرة.

استندت التصنيفات إلى البيانات الصادرة عن جمعية تجار السيارات اليابانية والجمعية اليابانية للسيارات الخفيفة والدراجات النارية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)