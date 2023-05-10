القبض على 4 شباب بعد سرقة أكثر من 100 ساعة من متجر ”رولكس“ في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس) - قالت مصادر بالشرطة يوم الثلاثاء إن أربعة أشخاص اعتقلوا بعد سرقة متجر للساعات الفاخرة في حي جينزا الشهير بطوكيو في اليوم السابق هم من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 19 عاما.

واعتقلت الشرطة الأربعة يوم الاثنين قرب حافلة صغيرة استخدموها على ما يبدو للفرار من مركز تسوق ”كوارك جينزا 888“، حيث يرجح قيامهم بسرقة أكثر من 100 ساعة يد في وقت سابق أمس، ويواجه الأربعة حاليا اتهامات باقتحام مبنى سكني في حي ميناتو بطوكيو.

بالقرب من مكان الاعتقال، تم ضبط ما يبدو أنه حقيبة سوداء تحتوي على حوالي 30 ساعة يد.

وأوضحت المصادر إن واحدا من الأربعة المحتجزين يبلغ من العمر 16 عاما، وآخر طالب في المدرسة الثانوية 18 عاما والاثنان الآخران يبلغان من العمر 19 عاما، وجميعهم من سكان يوكوهاما، قرب طوكيو.

وفقًا لشرطة العاصمة، وقعت جريمة وضح النهار في حوالي الساعة 6:20 مساءً يوم الإثنين بتوقيت اليابان، دخل ثلاثة أشخاص يرتدون أقنعة بيضاء إلى متجر الساعات، وحطموا فاترينات العرض بما بدا أنها عتلات وسرقوا أكثر من 100 ساعة من العلامات التجارية الفاخرة.

تعتقد الشرطة أن هناك ما لا يقل عن خمسة مشتبه بهم في القضية، حيث تلقوا بلاغًا من أحد الشهود بأن شخصين آخرين كانا ينتظران داخل حافلة صغيرة بيضاء استخدمت في الهروب بعد انتهاء عملية السطو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)