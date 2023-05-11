اليابان تسن مشروع قانون لوضع سوار إلكتروني GPS لتتبع المُفرج عنهم بكفالة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - سنت اليابان يوم الأربعاء مشروع قانون للسماح للمحاكم بإصدار أوامر للمتهمين الجنائيين بارتداء أجهزة مراقبة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أثناء الإفراج عنهم بكفالة، من أجل منعهم من الفرار من البلاد.

وافق مجلس الشيوخ في جلسة عامة على مشروع قانون لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بأغلبية الأصوات.

حصل مشروع القانون على دعم بشكل أساسي من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف، كوميتو، بالإضافة إلى بعض أحزاب المعارضة، بما في ذلك الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني ونيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني).

تمت صياغة مشروع القانون بعد هروب رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن من اليابان في نهاية عام 2019 أثناء إطلاق سراحه بكفالة في انتظار المحاكمة بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي. أقر مجلس النواب مشروع القانون في أبريل/ نيسان.

يدخل القانون المعدل حيز التنفيذ في غضون خمس سنوات بعد صدوره.

(النص باللغة الإنكليزية، جيجي برس)