اعتقال رجل بعد طعن صبي في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس) - ألقت شرطة طوكيو القبض على رجل يبلغ من العمر 61 عامًا بزعم طعن صبي يبلغ من العمر 13 عامًا في بطنه بسكين في حي أوتا بالعاصمة اليابانية صباح الأربعاء.

كان تلميذ المرحلة الثانوية، الذي كان في طريقه إلى المدرسة في ذلك الوقت، واعيا عندما تم إرساله إلى المستشفى، على الرغم من أن تفاصيل حالته غير معروفة، وفقا لإدارة شرطة العاصمة.

تم القبض على الرجل، ياسونوري ياماشيتا، على الفور، وفقًا لما ذكرته شرطة العاصمة. وقالت الشرطة إنه اعترف بجريمته.

وعثر محققو الشرطة على سكين مغطى بما يبدو أنه دماء متبقية بالقرب من موقع الجريمة، ويعتقد أن المشتبه به طعن الصبي. وقالت الشرطة إن يد ياماشيتا وملابسه كانت مغطاة بالدماء على ما يبدو.

وقعت الحادثة في منطقة سكنية تقع على بعد حوالي 400 متر غرب محطة جي آر كاماتا.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)