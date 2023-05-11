ارتفاع الدين العام الياباني إلى مستوى قياسي للعام السابع على التوالي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -أعلنت وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء أن الدين وصل إلى 1270 تريليون ين أو 9.4 تريليون دولار في نهاية شهر مارس/آذار، مسجلة رقمًا قياسيًا للعام السابع على التوالي، بارتفاع بنحو 215 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

تضخم الدين الوطني، أو الرصيد المجمع لسندات الدين الحكومية والقروض وسندات التمويل، حيث عززت الحكومة إصدار السندات لمعالجة جائحة كورونا والتضخم السريع.

وقفز رصيد السندات العامة 35686.2 مليار ين إلى 1027.097.3 مليار ين، متجاوزًا 1000 تريليون ين لأول مرة على أساس سنوي مالي.

وينقسم الدين الحكومي إلى 8.4 تريليون دولار بصورة سندات حكومية و 624 مليار دولار بصورة أوراق مالية حكومية قصيرة الأمد للتمويل قصير الأجل و 367 مليار دولار بصورة قروض.

وتعتزم الحكومة إصدار سندات جديدة بقيمة نحو 263 مليار دولار لتمويل الإنفاق في ميزانيتها الأولية للسنة المالية 2023.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)