زلزال قوي يضرب محافظة تشيبا اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - ضرب زلزال قوي بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر تشيبا والمحافظات المجاورة في شرق اليابان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

بلغت قوة الزلزال، الذي وقع حوالي الساعة 4:16 صباحا بالتوقيت المحلي، 5 درجات أعلى، وهو رابع أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل الياباني، في مدينة كيسارازو في تشيبا.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال وقع في الجزء الجنوبي من تشيبا على عمق حوالي 40 كيلومترا. وقالت الوكالة إنه من غير المرجح أن يتسبب ذلك في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)