【فيديو】اختبار أول قطار ”رصاصة“ ذاتي القيادة في اليابان

أخبار اليابان

في ليلة العاشر من الشهر ، افتتح JR Tokai اختبارًا جاريًا لإدخال نظام قيادة أوتوماتيكي إلى Tokaido Shinkansen للصحافة. هاماماتسو - شيزوكا ذهابًا وإيابًا في اختبار القيادة. بالإضافة إلى التحقق من القيادة الآمنة بسرعات التشغيل التجارية ، في محطة شيزوكا ، أكدنا الاختلاف عن موضع التوقف المحدد.

(جيجي برس) - أجرت شركة سكك حديد وسط اليابان المعروفة باسم ”جي آر توكاي“ أول اختبار لإدخال نظام قيادة أوتوماتيكي إلى قطار توكايدو شينكانسن. وانطلق القطار بسرعة على طريق طوله 80 كيلومترا بين محطتي هاماماتسو وشيزوؤكا. وتقوم الشركة باختبار النظام منذ عام 2021. وهو يسمح للمشغل ببساطة بالضغط على زر لإيصال القطار إلى وجهته. ولا توجد حاجة لتدخل بشري لضبط السرعة. وتهدف الشركة إلى بدء استخدام التقنية حوالي عام 2028 لتعزيز الكفاءة. كما يُجري مشغلو ”شينكانسين“ الآخرون اختبارات قطار الرصاصة ذاتي القيادة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)