اليابان تفرض زيادة في أقساط التأمين الصحي للمسنين

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طوكيو- (جيجي برس) - سن البرلمان الياباني مشاريع قوانين يوم الجمعة لرفع أقساط التأمين الصحي العام المحصلة من ذوي الدخل المتوسط والمرتفع الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر.

تعد التعديلات على القوانين، بما في ذلك قانون التأمين الصحي، جزءًا من جهد لجعل جميع الأجيال تقدم الدعم المالي لنظام الضمان الاجتماعي في البلاد من خلال تخفيف العبء عن السكان في سن العمل.

بموجب القوانين المعدلة، سترفع الحكومة الأقساط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر بأكثر من 1.53 مليون ين في استحقاقات التقاعد السنوية، أو حوالي 40٪ من الأشخاص في الفئة العمرية، على مراحل تبدأ في السنة المالية 2024، والتي تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل.

ستستخدم الحكومة نظام التأمين الصحي لمن هم في الخامسة والسبعين من العمر أو أكثر لتمويل برنامجها الخاص بعلاوات الولادة، والذي تغطيه الأجيال العاملة حاليًا بشكل أساسي.

على وجه التحديد، سيتم تقديم مساهمات من نظام التأمين الصحي للمسنين لتغطية 7٪ من التكاليف اللازمة لتوفير مزايا الولادة، والتي تم رفعها إلى 500 ألف ين لكل طفل في أبريل/ نيسان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)