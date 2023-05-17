الشرطة اليابانية تنشر 24 ألف عنصر أمن خلال قمة مجموعة السبع

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، أنه سيتم نشر ما يصل إلى 24 ألف عنصر أمني خلال قمة مجموع السبع المقرر عقدها من الجمعة إلى الأحد في مدينة هيروشيما اليابانية.

وقالت وكالة الشرطة اليابانية إن حوالي 21 ألف فرد من 45 إدارة شرطة بالمحافظات في جميع أنحاء البلاد سيتم إرسالهم إلى شرطة محافظة هيروشيما خلال القمة.

عززت الوكالة ترتيباتها الأمنية من خطتها الأولية بعد إلقاء عبوة ناسفة على رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو خلال حملة انتخابية في مدينة واكاياما في 15 أبريل/ نيسان.

ويوم الخميس ستشكل الشركة اليابانية فريق عمل لمجموعة السبع بقيادة مفوضه العام.

وقال مسؤول بوكالة الشرطة اليابانية ”لقد وضعنا أفضل ترتيب أمني ممكن“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)