تويوتا تتراجع إلى المركز العاشر في ”مؤشّر الجاهزية للمستقبل“

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طوكيو - (جيجي برس) - تراجعت شركة تويوتا موتور إلى المركز العاشر في مؤشّر الجاهزية للمستقبل لكلية إدارة الأعمال السويسرية لشركات صناعة السيارات في عام 2023، بانخفاض عن العام الماضي.

وقال المعهد الدولي للتنمية الإدارية: ”إن تحفظ تويوتا أدى إلى تراجع الشركة، مما تسبب في تراجعها عن المراكز الخمسة الأولى للمرة الأولى منذ أكثر من عقد“.

قال هوارد يو ، مدير مركز IMD للاستعداد المستقبلي، في مقابلة مع جيجي برس إن شركة صناعة السيارات اليابانية هي ”منظمة حكيمة“ وتحتاج إلى ”تسريع“.

واقترح يو أن تويوتا لديها فرصة في الحصول على مرتبة أعلى إذا تمكنت من ”زيادة سرعة“ اتخاذ القرار، خاصة في مجال كهربة السيارات.

يعتمد التصنيف على تحليل أداء الشركات عبر سبعة مجالات بما في ذلك الأساسيات المالية وتوقعات المستثمرين وتنوع الأعمال.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)