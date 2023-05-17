رفع أسعار الكهرباء في اليابان الشهر القادم

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طوكيو - (جيجي برس) - تقدم سبعة من كبار موردي الطاقة اليابانيين يوم الثلاثاء للحصول على موافقة الحكومة على خططهم لرفع معدلات الكهرباء المنظمة للمنازل بنسبة تتراوح بين 15 و 40٪ في المتوسط.

ومن المتوقع أن تدخل الزيادات حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران.

وتشمل الشركات السبع شركة طوكيو إلكتريك باور هولدنجز، التي تخطط لرفع الأسعار بمعدل 15.9٪ في المتوسط.

بالنسبة للأسرة التي تستهلك 400 كيلوواط / ساعة من الكهرباء شهريًا، سترتفع الأسعار بين 1300 ين و 4200 ين من مايو/ أيار إلى ما بين 11647 ينًا و 14681 ينًا في يونيو/ حزيران.

سترتفع الأسعار مرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول ما لم يتم تمديد الخصم المدعوم من الحكومة بقيمة 7 ينات لكل كيلوواط / ساعة من الكهرباء، إلى ما بعد انتهاء الصلاحية في سبتمبر/ أيلول.

وقال وزير الصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي ”لقد قمنا بإعادة حساب الأسعار بعد دراسة متأنية لأسعار الوقود الأخيرة وعوامل أخرى“. ويضيف بأن الدراسة وضعت في الاعتبار أيضا مستويات أجور العمال.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)