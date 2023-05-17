اليابان تركز على الحساب الخاص لميزانيات رعاية الأطفال

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت مصادر مطلعة يوم الأربعاء إن الحكومة اليابانية تدرس إنشاء حساب خاص لإدارة ميزانياتها المتعلقة برعاية الأطفال بطريقة متكاملة، على أمل توضيح التوازن بين المزايا والأعباء.

تدرس الحكومة هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه لابتكار ”إجراءات على بُعد مختلف“ لمعالجة انخفاض معدل المواليد، بما في ذلك على الأرجح توسيع مخصصات رعاية الأطفال. وأضافت المصادر أن تفاصيل الحساب الخاص ستقرر لاحقا.

من المقرر أن تدرج الحكومة مخططًا لخطة لمضاعفة الإنفاق المرتبط بالأطفال في إرشادات السياسة الاقتصادية والمالية السنوية الأساسية التي سيتم تجميعها في يونيو/ حزيران.

مع اتخاذ تدابير عبر القطاعات لتعزيز دعم رعاية الطفل في البلاد المتوقع أن يؤدي إلى ميزانيات موسعة، تأمل الحكومة في اكتساب فهم الجمهور لهذه الخطوة من خلال ضمان الشفافية بشأن النفقات والأعباء ذات الصلة من خلال إنشاء حساب خاص، منفصلة عن الحساب العام للموازنة الحكومية.

ومن المتوقع أن يغطي الحساب الخاص الجديد ميزانيات بدلات رعاية الأطفال الخاضعة لاختصاص وكالة الأطفال والعائلات ومزايا إجازة رعاية الطفل التي تديرها وزارة الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الإجراءات المضادة القادمة لمعالجة انخفاض معدل المواليد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)