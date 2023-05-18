ناجون من القنبلة الذرية يصفون الأسلحة النووية بأنها العدو الأكبر للبشرية

أخبار اليابان

هيروشيما - (جيجي برس) - قبل قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما بغرب اليابان التي تبدأ يوم الجمعة، دعت مجموعة من الناجين من القنبلة الذرية ”هيباكوشا“ زعماء المجموعة إلى الاعتراف بأن الأسلحة النووية عدو كبير للبشرية.

وقال توشيوكي ميماكي، 81 عام، رئيس جماعة هيباكوشا في محافظة هيروشيما، في مؤتمر صحفي في المدينة ”جعل الإنسانية غير سعيدة أو سعيدة يعتمد على موقف السياسيين في جميع أنحاء العالم“.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، قال أكيرا كاواساكي، 54 عامًا، عضو لجنة التوجيه الدولية للحملة الدولية للتخلص من الأسلحة النووية، أو آيكان، ”نأمل أن تكون قمة مجموعة الدول السبع مكانًا للتواصل مع العالم. نأمل في إمكانية إنشاء عالم خالٍ من الأسلحة النووية“.

واضاف ”نريد من قادة مجموعة السبع أن يوضحوا أن استخدام الاسلحة النووية أو التخويف النووي يجب عدم التسامح معه تحت اي ظرف من الظروف، وتأكيد التزامهم بتحقيق القضاء على السلاح النووي“.

كما انضمت إلى المؤتمر الصحفي يونا أوكاجيما، 18 عامًا، طالبة القانون في السنة الأولى بجامعة هيروشيما والتي شاركت في حملة لجمع التوقيعات التي تحث قادة العالم على مقابلة الهيباكوشا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)