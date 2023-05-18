مستشفى ياباني يستقبل الجنود الأوكرانيين المصابين

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - ذكرت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء أن الحكومة اليابانية تخطط لاستقبال الجنود الأوكرانيين الجرحى في المستشفى المركزي لقوات الدفاع الذاتي في طوكيو كجزء من دعمها للبلاد التي تقاتل الغزو الروسي.

ومن المتوقع أن يصل العديد من الجنود الأوكرانيين المصابين إلى اليابان في شهر يونيو/ حزيران. وقالت المصادر إن اليابان ستتحمل تكاليف العلاج.

ومن المتوقع أن يبلغ وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا السفير الأوكراني لدى اليابان سيرجي كورسونسكي بالخطة في اجتماع يوم الخميس.

من غير المعتاد أن تعالج اليابان الجنود الأجانب الجرحى. تهدف طوكيو إلى تسليط الضوء على دعمها لأوكرانيا حيث تستضيف قمة مجموعة الدول السبع الديمقراطيات الكبرى في هيروشيما من الجمعة إلى الأحد.

وقال مصدر حكومي ”يمكننا تقديم مساهمة فريدة لليابان التي لديها تكنولوجيا طبية متقدمة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)