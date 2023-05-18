بايدن يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس) - أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن الرئيس جو بايدن سيزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام مع قادة مجموعة السبع الآخرين يوم الجمعة.

وستتزامن زيارة بايدن للمتحف الواقع في مدينة هيروشيما بغرب اليابان مع قمة مجموعة السبع التي تستمر ثلاثة أيام في المدينة اعتبارا من يوم الجمعة. وسيصبح ثاني رئيس أمريكي يزور المتحف بعد باراك أوباما.

وفقًا للبيت الأبيض، سيشارك بايدن في حدث وضع أكاليل الزهور مع قادة آخرين لمجموعة السبع لضحايا القصف الذري الأمريكي على هيروشيما والذي وقع في 6 أغسطس/ آب 1945، قبل نهاية الحرب العالمية الثانية. كما سينضم قادة مجموعة السبع إلى حفل غرس الأشجار.

في عام 2016، أمضى أوباما حوالي 10 دقائق فقط في المتحف، حيث كان ينظر إلى العديد من المعروضات التي أقيمت خصيصًا في الطابق الأول من المبنى الشرقي للمتحف.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين يوم الأربعاء إن بايدن ”لن يدلي ببيان“ في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام التي يوجد بها المتحف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)