الائتلاف الحاكم في اليابان يقدم مشروع قانون المثليين إلى البرلمان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قدم الائتلاف الحاكم في اليابان مشروع قانون لتعزيز فهم المثليين إلى البرلمان يوم الخميس، قبل يوم واحد من بدء قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما.

يعتقد المعسكر الحاكم أن التشريع سيساعد في تجنب الانتقادات بأن اليابان مترددة في القضاء على التمييز ضد الأقليات الجنسية.

لكن هذه الخطوة تعرضت لانتقادات من نواب معارضين، مما جعلها غير مؤكدة ما إذا كان البرلمان سيقر مشروع القانون قبل انتهاء دورته الحالية في 21 يونيو/ حزيران.

وكان مشروع القانون قد صيغ من قبل مجموعة غير حزبية قبل عامين، لكن الانقسامات بين أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي حول الصياغة الدقيقة لمشروع القانون حالت دون تقديمه إلى البرلمان.

ووافق المجلس العام للحزب الليبرالي الديمقراطي يوم الثلاثاء على التعديلات التي تضمنت إعادة صياغة بعض الجمل. وكانت إحدى الجمل تقول إن ”التمييز على أساس الميول والهوية الجنسية محظور“، وأعيدت صياغتها إلى ”لا يجب أن يكون هناك تمييز غير عادل على أساس الميول أو الهوية الجنسية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)