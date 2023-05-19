انطلاق قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في هيروشيما

أخبار اليابان

هيروشيما - (جيجي برس) - بدأت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يوم الجمعة قمتها التي تستمر ثلاثة أيام في مدينة هيروشيما غرب اليابان.

استقبل رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة مجموعة السبع في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام، بمناسبة افتتاح القمة.

يهدف كيشيدا إلى تعزيز تضامن المجتمع الدولي من خلال محادثات القادة في محاولة لمواجهة روسيا، التي تغزو أوكرانيا، والصين، التي تُظهر سلوكًا قسريًا بشكل متزايد.

يأمل رئيس الوزراء أيضًا في إرسال رسالة لتعزيز نزع السلاح النووي من هيروشيما، التي دمرتها القنبلة الذرية الأمريكية في أغسطس/ آب 1945، في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

تضم مجموعة ال 7 بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)