تقارير: زيلينسكي يحضر قمة مجموعة السبع في هيروشيما

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طوكيو - (جيجي برس) - سيحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيًا اجتماع قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في مدينة هيروشيما بغرب اليابان، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمريكية وأوروبية الجمعة.

ومن المقرر أن ينضم زيلينسكي إلى القمة يوم الأحد، وهو اليوم الأخير من الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، وفقا للتقارير.

وقالت سكرتارية قمة هيروشيما، الخميس، إن الرئيس الأوكراني سيشارك في القمة عبر الإنترنت الأحد.

من المتوقع أن تكون زيارة زيلينسكي المحتملة إلى هيروشيما، التي دمرتها القنبلة الذرية الأمريكية في أغسطس/ آب 1945، في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، بمثابة تحذير ضد روسيا وفرصة رمزية لإظهار وحدة المجتمع الدولي.

لم يزر قط دولة آسيوية منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)