هوندا تطرح سكوتر كهربائي شخصي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت شركة هوندا موتور يوم الجمعة أنها ستطلق أول موديل سكوتر كهربائي لعامة الناس في اليابان في 24 أغسطس/ آب.

يبلغ سعر السكوتر 299200 ين، بما في ذلك البطارية والشاحن.

توقعًا للطلب من مجموعة عمرية واسعة، بما في ذلك أولئك الذين يرغبون في استخدام السكوتر الكهربائي للذهاب إلى العمل أو المدرسة أو التسوق، تهدف هوندا إلى بيع السكوتر بوتيرة سنوية تبلغ 3000 وحدة.

السكوتر مزود ببطارية قابلة للاستبدال، يبلغ مدى السكوتر 53 كيلومترًا بشحنة واحدة عند السير على طريق مسطح بسرعة 30 كيلومترًا في الساعة.

ستقوم هوندا بتجميع البطاريات المستعملة في حوالي 560 متجراً في جميع أنحاء اليابان لإعادة تدويرها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)