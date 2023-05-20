اليابان تؤكد حضور زيلينسكي قمة هيروشيما

أخبار اليابان

هيروشيما ، 20 مايو (جيجي برس) - أكدت الحكومة اليابانية اليوم السبت أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سينضم شخصيًا إلى قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في هيروشيما يوم الأحد.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي زيلينسكي بشكل ثنائي مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في المدينة الواقعة غربي اليابان، حيث بدأ اجتماع مجموعة الدول السبع الكبرى الذي يستمر ثلاثة أيام يوم الجمعة.

عندما التقى كيشيدا مع زيلينسكي في كييف في مارس/ آذار، اتفقا على أن ينضم زيلينسكي إلى قمة هيروشيما عبر الإنترنت.

لكن في وقت لاحق، أعرب زيلينسكي عن رغبته ”القوية“ في حضور القمة شخصيًا، وفقًا للحكومة اليابانية.

ومن المتوقع أن ينضم زيلينسكي إلى جلسة خاصة بأوكرانيا ويشارك في جلسة توعية حول السلام والاستقرار.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)