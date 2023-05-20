كشف النقاب عن تمثال المهاتما غاندي في هيروشيما

أخبار اليابان

هيروشيما - (جيجي برس) - أقيمت مراسم في هيروشيما يوم السبت للكشف عن تمثال للمهاتما غاندي، الذي قاد استقلال الهند عن بريطانيا بمقاومة غير عنيفة.

التمثال الذي أقيم في موقع بالقرب من حديقة هيروشيما للسلام التذكارية في غرب اليابان، تبرعت به الحكومة الهندية.

وكان من بين المشاركين في الحفل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يزور هيروشيما لحضور بعض جلسات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي بدأت يوم الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

تمتلك الهند أسلحة نووية، لكنها ليست طرفًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) أو معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT).

لكن حكومة بلدية هيروشيما قبلت التمثال، على أمل أن تساعد فلسفة غاندي وأفعاله في بناء السلام وأن يتم إصدار رسالة لإنشاء عالم خالٍ من الأسلحة النووية بتصميم قوي من المدينة التي تعرضت للقصف النووي من خلال التمثال، وفقًا لمسؤولي المدينة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)