زيلينسكي يصل اليابان لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى

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هيروشيما- (جيجي برس) - وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اليابان يوم السبت لحضور القمة الحالية لمجموعة الدول السبع الديمقراطية الكبرى في مدينة هيروشيما الغربية.

كان من المقرر أصلاً أن يشارك زيلينسكي في القمة التي تستمر ثلاثة أيام عبر الإنترنت يوم الجمعة، لكنه غير خطته وقرر المشاركة في جلسة خاصة بأوكرانيا يوم الأحد.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)