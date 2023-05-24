【فيديو】عودة مهرجان سانجا ماتسوري بعد غياب 4 سنوات

أخبار اليابان

اكتظ حي أساكوسا بطوكيو بالناس لمشاهدة مهرجان سانجا ماتسوري الذي يعود لأول مرة بعد غياب 4 سنوات. ويعود تاريخ مهرجان سانجا ماتسوري إلى قرون، وهو يبشر بقدوم فصل الصيف. يقام المهرجان تكريماً للثلاثة رجال الذين أسسوا معبد سينسوجي في عام 628. وتقام عروض المهرجان في نهاية الأسبوع الثالث من شهر مايو/ أيار من كل عام في ضريح أساكوسا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)