مجموعة الدول السبع تنهي قمة هيروشيما بتعهدها بعالم خالٍ من الأسلحة النووية

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هيروشيما - (جيجي برس) - اختتمت مجموعة الدول السبع الكبرى الأحد قمتها التي استمرت ثلاثة أيام في هيروشيما، حيث أشاد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو بـ ”الأهمية التاريخية“ لإظهار التزام مجموعة الدول السبع تجاه عالم خالٍ أسلحة نووية.

في الوقت الذي قام فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحضور شخصي مفاجئ للقمة، أعادت مجموعة الدول السبع التأكيد على التزامها الراسخ بتقديم مساعدات دبلوماسية ومالية وإنسانية وعسكرية لأوكرانيا واستعادة السلام في البلاد التي تحارب العدوان الروسي.

وقال كيشيدا: ”أشعر أنه من المهم تاريخيًا أن يكون قادة مجموعة الدول السبع قد أصدروا مثل هذا البيان بعد زيارة المدينة التي تعرضت للقصف النووي، والاستماع إلى صوت أحد الناجين من الهيباكوشا، والتعرف بشكل مباشر على حقيقة القصف الذري ورغبات الناس في السلام“. في مؤتمر صحفي بصفته رئيسا للقمة التي انتهت لتوها في المدينة الواقعة غربي اليابان.

وكان يشير إلى بيان رؤية هيروشيما بشأن نزع السلاح النووي الصادر عن زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، والذي أعاد تأكيد التزامهم بتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية وأمن غير منقوص للجميع، وندد بالتهديدات النووية الروسية في غزوها لأوكرانيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)