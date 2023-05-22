كيشيدا ويون يصليان من أجل ضحايا القنبلة الذرية الكوريين في هيروشيما

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هيروشيما - (جيجي برس) - صلى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول معًا من أجل ضحايا القنبلة الذرية الكوريين في نصب تذكاري في هيروشيما يوم الأحد.

زار كيشيدا ويون مع زوجتيهما النصب التذكاري للضحايا الكوريين في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام، ووضعا الزهور وقاما بالصلاة ثم تصافح الزعيمان.

انتقل كيشيدا ويون إلى مكان انعقاد المؤتمر في الحديقة لعقد اجتماع. وقال رئيس كوريا الجنوبية لكيشيدا إن الزيارة سوف تُذكر على أنها عمل شجاع من قبل رئيس الوزراء للمساعدة في خلق مستقبل سلمي.

وقال كيشيدا في بداية لقائهما: ”كانت زيارتنا مهمة للغاية للعلاقة بين اليابان وكوريا الجنوبية وللصلاة من أجل السلام العالمي“.

وردا على ذلك، أعرب يون عن رغبته في تبادل الإجراءات لتعزيز التضامن والتعاون المتبادل ليس فقط من أجل تنمية العلاقات بين البلدين ولكن لمعالجة القضايا العالمية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)