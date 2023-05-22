رئيس الوزراء الياباني يُظهر العزم على السعي لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية

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هيروشيما - (جيجي برس) - أعرب رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في مؤتمره الصحفي كرئيس لقمة مجموعة السبع في هيروشيما يوم الأحد عن عزمه على السعي وراء فكرة عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

قال كيشيدا عقب اختتام قمة المجموعة التي استمرت ثلاثة أيام في المدينة الغربية في نفس اليوم، إن اليابان وزعماء مجموعة السبع الآخرين سوف يسعون جاهدين لتحقيق المثل الأعلى مع حماية سلامة المواطنين.

وقال ”إن مهمة اليابان أن تظهر للعالم إرادتنا في دعم النظام الدولي الحر والمفتوح على أساس سيادة القانون وحماية السلام والازدهار حتى النهاية“.

عقد كيشيدا مؤتمرًا صحفيًا في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام في المدينة التي دمرتها القنبلة الذرية الأمريكية في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية في أغسطس/ آب 1945.

وقال في تلميح على ما يبدو لروسيا وتهديداتها النووية بشأن غزو أوكرانيا: ”إن استخدام الأسلحة النووية والتهديد باستخدامها لتغيير الوضع الراهن بالقوة غير مقبول“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)