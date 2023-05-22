زيلينسكي يعرب عن امتنانه لليابان بعد قمة مجموعة السبع

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لليابان في منشور على تطبيق المراسلة تليغرام مساء الأحد، بعد زيارته للبلاد لحضور قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في هيروشيما.

وقال في المنشور ”شكرا لك، هيروشيما ... شكرا لك، اليابان، السيد رئيس الوزراء (كيشيدا فوميئو)، كل شعب اليابان، على دعمكم الشامل!“. نشر الرئيس الرسالة على ما يبدو أثناء رحلة عودته إلى الوطن عقب قمة مجموعة الدول السبع في المدينة الواقعة غربي اليابان، والتي اختتمت يوم الأحد.

وفي منشور آخر بعد حوالي خمس ساعات من مغادرته اليابان، أطلع زيلينسكي القراء على مشاركته في قمة هيروشيما والمحادثات الثنائية التي أجراها مع زعماء الدول الكبرى خلال إقامته في المدينة اليابانية. تضمن المنشور مقطع فيديو له يتحدث في مقصورة طائرة.

وقال الرئيس في المنشور ”تحدثنا بشكل منفصل وبالتفصيل مع رئيس وزراء اليابان“. سوف نعزز التعاون”.

وذكر أيضًا أنه تم وضع إكليل من الزهور في هيروشيما لضحايا القصف الذري الأمريكي للمدينة في 6 أغسطس/ آب 1945، وزيارته لمتحف هيروشيما التذكاري للسلام، والذي يعرض مواد للزوار لفهم الرعب الذي أصاب المدينة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)