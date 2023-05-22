المشتبه به في الهجوم على رئيس الوزراء الياباني سيخضع لفحص عقلي

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واكاياما - (جيجي برس) - من المقرر أن يخضع رجل متهم بإلقاء متفجرات على رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في مدينة واكاياما غرب اليابان في أبريل/ نيسان لفحص نفسي لمعرفة ما إذا كان يمكنه تحمل المسؤولية الجنائية من عدمه.

وافقت محكمة في محافظة واكاياما يوم الجمعة على طلب إجراء فحص لحالته العقلية، وفقًا لمصادر محكمة محافظة واكاياما.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يبدأ الفحص قريبا ويستمر حتى الأول من سبتمبر/ أيلول.

في الحادث الذي وقع في 15 أبريل/ نيسان، ألقى المشتبه به، ريوجي كيمورا، 24 عامًا، عبوة ناسفة تجاه رئيس الوزراء خلال إحدى فعاليات حملة انتخابة، وتم اعتقاله في مكان الحادث.

لم يصب رئيس الوزراء بأذى، لكن شرطي ورجل من بين الحضور أصيبا بجروح طفيفة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)