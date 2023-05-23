الحاسوب الياباني الخارق ”فوغاكو“ يتصدر تصنيفين لأجهزة الكمبيوتر العملاقة للمرة السابعة على التوالي

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طوكيو- (جيجي برس) - احتل ”فوغاكو“ الياباني أقوى كمبيوتر عملاق في العالم في تصنيفين عالميين نصف سنوي للمرة السابعة على التوالي، وفقًا لآخر التحديثات التي تم إصدارها يوم الاثنين.

منذ ظهوره لأول مرة في يونيو/ حزيران 2020، احتل الكمبيوتر العملاق، الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل معهد الأبحاث التابع للحكومة ريكين وشركة فوجيتسو اليابانية العملاقة، المركز الأول في تصنيف التدرجات المقترنة عالية الأداء، والذي يقيس قوة الحوسبة الصناعية، وترتيب Graph500.

وفي الوقت نفسه، ظل فوغاكو في المرتبة الثانية في تصنيف TOP500، والذي تصدره أربع مرات على التوالي حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

يبلغ أداء الكمبيوتر العملاق حوالي 442 بيتافلوب، أو كوادريليونات من عمليات الفاصلة العائمة في الثانية.

جاء في المرتبة الثالثة في HPL-MxP، والذي يركز على أداء الحوسبة في التعلم العميق للذكاء الاصطناعي.

تم تطوير فوغاكو خلفًا للحاسوب الفائق K. منذ أن أصبح يعمل بكامل طاقته في مارس/ آذار 2021، تم استخدامه لتطوير علاجات فيروس كورونا ومحاكاة انتشار القطيرات المحمولة جواً والتنبؤ بالأمطار الغزيرة المفاجئة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)