اليابان تتعاون مع الولايات المتحدة لرصد الأقمار الصناعية الصينية والروسية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تخطط اليابان للعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول لمراقبة الفضاء الخارجي ردا على ما يسمى بالأقمار الصناعية القاتلة، مع وضع الأقمار الصناعية الصينية والروسية في الاعتبار.

تم تضمين الخطة في مسودة رؤية الحكومة اليابانية لأمن الفضاء للسنوات العشر القادمة. ستكون أول وثيقة إستراتيجية للبلاد تركز على الفضاء.

وقالت الحكومة في المسودة إن الفضاء ساحة رئيسية للمنافسة الجيوسياسية بين الدول من حيث الدبلوماسية والدفاع والاقتصاد والاستخبارات، بينما أشارت إلى التهديدات المتزايدة بسرعة في الفضاء.

تجنبت الحكومة تسمية الصين أو روسيا، لكنها حذرت من أن بعض الدول تعمل على تطوير ونشر قدرات أرضية وفضائية مضادة للأقمار الصناعية.

من أجل الرد على مثل هذه التهديدات، قالت الحكومة إنها ستعزز التعاون مع الشركاء والدول ذات التفكير المماثل في مجال الفضاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)