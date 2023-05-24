هوندا ستعود إلى الفورمولا 1 في عام 2026

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت شركة هوندا موتور يوم الأربعاء أنها ستعود إلى سلسلة سباقات السيارات لبطولة العالم للفورمولا 1 في عام 2026 كمورد لوحدات الطاقة، التي تضم محركات وأجزاء أخرى.

قالت شركة صناعة السيارات اليابانية الكبرى إن وحدات طاقة هوندا ستُقدم إلى فريق أستون مارتن أرامكو كوجنيزانت فورمولا 1.

قال رئيس هوندا توشيهيرو ميبي في مؤتمر صحفي في مقر شركة هوندا في طوكيو، إن أستون مارتن لديها قوة دافعة للفوز ببطولة الفورمولا 1، مضيفًا أن الفريق يقيم بشكل كبير تكنولوجيا وحدة الطاقة في هوندا.

وانسحبت ”هوندا“ من فورمولا 1 في 2021، إلا أنها واصلت إمداد ”رد بول“ بطل العالم بالمحركات، وذلك وفقاً لـ إتفاقية مساعدة فنية حتى 2025، فيما يشار إلي أن فريق ”رد بول“ سيتحول للتعاون مع ”فورد“ بدءا من 2026.

والجدير ذكره أن الفورمولا 1 الذي يعرف أيضاً باسم سباق الجائزة الكبرى، هو أعلى صنف من سباقات الفورمولا ذات المقعد الفردي والعجلات المفتوحة.

كمورد للمحركات، فازت هوندا بما مجموعه 89 سباقًا للفورمولا 1.









(النص الآصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)