اليابان تدرس توسيع برنامج إعانات الأطفال حتى سن 18

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - ذكرت مصادر اليوم الأربعاء أن اليابان تدرس توسيع برنامج إعانات الطفل الخاص بها من أجل منح 10000 ين شهريًا لكل فرد للأطفال في سن المدرسة الثانوية حتى سن 18 عامًا.

كجزء من جهودها لمكافحة انخفاض معدل المواليد في البلاد، تستعد الحكومة أيضًا لمضاعفة المزايا إلى 30 ألف ين للفرد للطفل الثالث وما بعده بين سن الثالثة وسن المدرسة الإعدادية.

التوسيع هو سياسة رئيسية لرئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، تهدف إلى تنفيذ ”تدابير على مستوى مختلف“ لوقف معدل المواليد من الانخفاض أكثر. كما أنه جزء من حزمة إجراءات يتم تنفيذها بشكل مكثف على مدى السنوات الثلاث اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2024.

ستقرر الحكومة تفاصيل التوسيع المخطط للبرنامج، بما في ذلك ما إذا كان سيتم إلغاء حد الدخل، في مجلس استراتيجية مستقبل الأطفال، برئاسة كيشيدا. سينعكس القرار في المبادئ التوجيهية الأساسية السنوية للسياسة الاقتصادية والمالية للحكومة التي ستصدر في يونيو/ حزيران.

في الوقت الحاضر، تبلغ الإعانات الشهرية 15000 ين لكل طفل دون سن 3 للعائلات التي يقل دخلها السنوي عن مستويات معينة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)