اليابان تمنح أوكرانيا مركبتين من قوات الدفاع الذاتي

أخبار اليابان

طوكيو 24 مايو (جيجي برس) - سلمت اليابان شاحنتين تابعتين لقوات الدفاع الذاتي إلى أوكرانيا يوم الأربعاء في الدفعة الأولى المكونة من حوالي 100 مركبة من المقرر تقديمها للبلاد في ظل العدوان الروسي.

وفي حفل التسليم بوزارة الدفاع في طوكيو، أعرب السفير الأوكراني لدى اليابان سيرجي كورسونسكي عن امتنانه وشدد على أهمية دعم اليابان.

قال السفير إنه يريد أن ينقل الخبر السار إلى الناس في بلاده في أسرع وقت ممكن.

سيتم نقل الشاحنات ذات الستة مقاعد المجددة بواسطة سفينة مدنية إلى بولندا في يونيو/ حزيران على أقرب تقدير ثم تسليمها إلى أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو قد تعهد بتقديم 100 مركبة خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في هيروشيما يوم الأحد. ومن بين المركبات التي سيتم توفيرها، هناك مركبات عالية الحركة تتسع لعشرة مقاعد وشاحنات لأعمال إزالة الحطام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)