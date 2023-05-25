صور.. بيع ثمرتي شمام يوباري بـ 25 ألف دولار في اليابان

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سابورو - (جيجي برس) - بيعت ثمرتا شمام يوباري الأكثر طلبا بمبلغ 3.5 مليون ين (حوالي 25 ألف دولار) في مزاد تقليدي إيذانا ببدء الموسم في جزيرة هوكايدو باليابان.

كانوا من بين 262 شمامة يوباري تم طرحها للمزاد في سوق الجملة المركزي في سابورو، وهو حدث يبشر بقدوم الصيف في هوكايدو.

ويشتهر شمام يوباري ذو اللب البرتقالي بجودته العالية ومذاقه الحلو، ويماثل الكانتلوب في الحجم.

بدأ المزارعون حصاد شمام يوباري الأربعاء. تهدف تعاونية يوباري الزراعية إلى شحن 3258 طنًا من شمام يوباري هذا الموسم وكسب مبيعات بنحو 1.9 مليار ين.

وتجري زراعة الثمار في ظل ظروف صعبة للغاية في الشتاء القاسي في هوكايدو وهي فخر المنطقة.

ويبدأ الحصاد في مايو/ أيار ويستمر حتى أغسطس/ آب.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)