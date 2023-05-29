إزالة أفلام استديو غيبلي اليابانية من خدمة البث الروسية

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طوكيو- (جيجي برس) - ذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس أن أفلام استوديو غيبلي للرسوم المتحركة اليابانية ستُزال من خدمة بث روسية يوم الخميس، على ما يبدو نتيجة لغزو روسيا لأوكرانيا.

وذكر التقرير أنه لم يتم تجديد حقوق توزيع أفلام غيبلي في روسيا. وتشمل الأفلام المتأثرة ”المخطوفة“ و ”الجار توتورو“، التي تم إخراجهما على حد سواء من قبل المخرج الشهير ميازاكي هايو.

حتى يوم الأربعاء، تخفض خدمة البث الروسية ”كينوبويسك“ أسعار أفلام غيبلي إلى 1 روبل لكل فيلم، أو حوالي 2 ين، لتمكين المستخدمين من وداع هذه الأفلام.

تقول ”كينوبويسك“ على موقعها الإلكتروني إنه حتى إذا اختفت الأفلام، فإنها ستظل في القلب إلى الأبد.

بعد بدء روسيا لعدوانها على أوكرانيا، قامت شركات الأفلام الأمريكية بما في ذلك والت ديزني بتعليق عروض السينما في روسيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)