97 ٪ من خريجي الجامعات الجدد في اليابان يحصلون على وظائف

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أظهرت استطلاع أجرته وزارتا العمل والتعليم يوم الجمعة أن نسبة الأشخاص الذين تخرجوا من الجامعات في مارس/ آذار وحصلوا على وظائف بتاريخ 1 أبريل/ نيسان بلغت 97.3٪ في اليابان، مسجلة زيادة بنسبة 1.5 نقطة مئوية عن العام السابق.

وشهدت نسبة تأمين الوظائف ارتفاعًا للمرة الأولى في ثلاث سنوات، وتقترب تقريبًا من مستويات ما قبل الجائحة مع تعافي الاقتصاد من تداعيات الوباء. وكانت النسبة عند مستوى قياسي بلغ 98٪ في عامي 2018 و2020.

وأعرب مسؤول في وزارة العمل عن شعور الجامعات بتحسن شهية الشركات للتوظيف وزيادة ثابتة في فرص العمل المتاحة.

وبلغت نسبة تأمين الوظائف 97.3٪ لكل من الطلاب الذكور والإناث. وكانت النسبة 2.7 نقطة مئوية بالنسبة للطلاب الذكور و0.2 نقطة مئوية بالنسبة للطالبات الإناث.

وزادت النسبة 1.7 نقطة مئوية للخريجين الذين تخصصوا في العلوم الإنسانية وارتفعت 0.7 نقطة مئوية إلى 98.1٪ بالنسبة للخريجين الذين تخصصوا في العلوم والهندسة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)