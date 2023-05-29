روسيا تصف عقوبات اليابان الإضافية بأنها غير عادلة

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر يوم السبت أن العقوبات الإضافية التي فرضتها اليابان على موسكو غير عادلة.

حذرت الوزارة من أن روسيا لن تترك أي إجراء دون اتخاذه ضد العقوبات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة اليابانية في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. تتضمن العقوبات الجديدة حظر تقديم خدمات البناء والهندسة لروسيا.

كما نفت الوزارة في البيان تهديدات روسيا النووية التي انتقدها مجموعة الدول السبع الكبرى في قمتها التي عقدت في مدينة هيروشيما في غرب اليابان في وقت سابق هذا الشهر، وحثت اليابان على التعبير عن القلق بنفس القدر بشأن الأسلحة النووية الأمريكية المنتشرة في أوروبا.

كما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن معارضتها لتصريح صدر عن وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو بأن نشر روسيا لأسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا سيؤدي إلى تصعيد التوترات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)