الياباني كوجي ياكوشو يحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان

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كان - (جيجي برس) - فاز الممثل الياباني ياكوشو كوجي بجائزة أفضل ممثل في دورة مهرجان كان السينمائي السادسة والسبعين عن أدائه في فيلم ”أيام مثالية“. وهذا الفيلم هو من إخراج الألماني فيم فيندرز.

وقد تم الإعلان عن الجوائز في المنتجع الفرنسي في اليوم الأخير من المهرجان يوم السبت. ومهرجان كان هو أحد المهرجانات السينمائية الثلاثة الكبرى في العالم إلى جانب مهرجاني البندقية وبرلين.

وفي المهرجان أيضا، حصل كاتب السيناريو الياباني ساكاموتو يوجي على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم ”الوحش“ للمخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها ممثل ياباني بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان، أحد مهرجانات الأفلام ”الثلاثة الكبار“، منذ عام 2004، عندما أصبح يويا ياجيرا أول ياباني يفوز بالجائزة عن دوره في فيلم ”لا أحد يعرف“ إخراج كوريدا.

وأعرب ياكوشو، 67 عاما، عن سعادته بابتسامة في حفل توزيع الجوائز، ”سآخذ هذه الجائزة إلى المنزل. شكرا“، بعد أن أعرب عن امتنانه للموظفين والفاعلين وزوجته.

وتدور أحداث فيلم ”أيام مثالية“ في حي شيبويا في طوكيو. والشخصية الرئيسية للفيلم التي يلعبها ياكوشو، تكسب لقمة العيش من تنظيف المراحيض العامة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)