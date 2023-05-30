ارتفاع أسعار الذهب يؤثر على صناعة أوراق الذهب في كانازاوا

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كانازاوا - (جيجي برس) - أدى ارتفاع أسعار الذهب إلى زعزعة صناعة أوراق الذهب التقليدية في مدينة كانازاوا بوسط اليابان بسبب تراجع الطلب ونقص الحرفيين.

اشتد الاتجاه المتصاعد في أسعار الذهب كملاذ آمن وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. وفقًا لتاجر المعادن النفيسة الياباني الكبير تاناكا كيكينزوكو كوجيو كيه كيه، سجل سعر التجزئة للذهب مستوى قياسيًا عند 9794 ينًا للجرام في 10 مايو/ أيار.

في اليابان، تُستخدم أوراق الذهب، المصنوعة عن طريق طرق الذهب في صفائح رقيقة للغاية، بشكل أساسي لتغطية المذابح البوذية وغيرها من العناصر.

تعد كانازاوا، عاصمة محافظة إيشيكاوا، موطن لحوالي 80 شركة تنتج أو تبيع أوراق الذهب، وتمثل 99٪ من الإنتاج المحلي ، وفقًا للجمعية التعاونية لصناعة أوراق الذهب في محافظة إيشيكاوا.

ومع ذلك، انخفض إنتاج أوراق الذهب في المدينة إلى 1.6 مليار ين في السنة المالية 2022، أي حوالي 10٪ من المستوى المالي لعام 1990 البالغ 13.6 مليار ين، مما يعكس انخفاضًا في عدد العائلات التي لديها مذابح بوذية في منازلهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)