تحملًا للمسؤولية.. رئيس وزراء اليابان يقيل ابنه من منصبه كسكرتير تنفيذي

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طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت الحكومة اليابانية يوم الاثنين أن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو قرر عزل نجله الأول، شوتارو، من منصب كسكرتير تنفيذي اعتبارًا من يوم الخميس بعد تعرضه لانتقادات بسبب إقامته حفلا في المقر الرسمي لرئيس الوزراء.

وقال كيشيدا للصحفيين إنه يستبدل شوتارو لحمله على تحمل مسؤولية التصرفات غير اللائقة كسكرتير لرئيس الوزراء للشؤون السياسية.

يأتي هذا القرار بعدما نشرت مجلة، الأسبوع الماضي، أن شوتارو دعا العام الماضي مقربين منه إلى المقر الرسمي لرئيس الحكومة لاحتفال، ونشر بعض المدعوين صورا وهم يقلدون فيها مؤتمرا صحفيا فيما ظهر أحدهم مستلقيا على درج مغطى بالسجاد الأحمر.

وتعرض شوتارو (32 عاما) لانتقادات من نواب من الحزب الحاكم والمعارضة لعقد الحزب مع أقارب في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

تاكايوشي ياماموتو، 51 عامًا، الذي خلفه شوتارو في منصب السكرتير في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيعود إلى المنصب.

قال كيشيدا إنه مسؤول عن تعيين شوتارو ويأخذ الأمر على محمل الجد. لكنه قال أيضًا: ”أريد أن أؤدي واجباتي من خلال التركيز على حل المشكلات التي لا تنتظر واحدة تلو الأخرى“.

(النص الأصلي باللغة باللغة الإنكليزية، جيجي برس)