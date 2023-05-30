رئيس وزراء اليابان يهنئ أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا

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طوكيو - (جيجي برس) - هنأ رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه.

مع حلول عام 2024 الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين اليابان وتركيا، قال كيشيدا في رسالة تهنئة بعث بها إلى أردوغان يوم الاثنين إن البلدين لديهما ”علاقات تاريخية قوية“ وأن ”اليابان تأمل في العمل مع تركيا لمدة 100 عام مقبلة“.

وأضاف كيشيدا أن اليابان حريصة أيضًا على التعاون مع تركيا لحل مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

من ناحية أخرى، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن الحكومة اليابانية تهنئ أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية ”سنواصل بذل الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية مع تركيا، الشريك الاستراتيجي لليابان“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)