كوريا الشمالية تؤكّد عزمها على إطلاق قمر اصطناعي للتجسّس الشهر القادم

أخبار اليابان

سيؤول (جيجي برس) - قال مسؤول كبير عن الشؤون العسكرية في حزب العمال الكوري الحاكم اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية تخطط لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في يونيو/ حزيران.

في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية يوم الثلاثاء، قال ري بيونغ تشول، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية بالحزب، إن القمر الصناعي ”لا غنى عنه للتتبع والمراقبة والتمييز والسيطرة والتعامل مع الوضع المسبق. في الوقت الحقيقي للأعمال العسكرية الخطيرة للولايات المتحدة وأتباعها“.

أخطرت كوريا الشمالية يوم الاثنين اليابان بخطة لإطلاق قمر صناعي في وقت ما بين منتصف ليل الثلاثاء ومنتصف ليل 10 يونيو/ حزيران.

قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، إنه حتى لو ادعت كوريا الشمالية أنه قمر صناعي، فإن إطلاقها باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية سيكون انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومشكلة خطيرة تهدّد سلامة المواطنين اليابانيين”.

وأمرت وزارة الدفاع اليابانية سلاح الجو بتدمير أيّ صاروخ باليستي يتأكّد أنّه سيسقط في مياه اليابان.

ويدعو الأمر إلى إسقاط مثل تلك المقذوفات باستخدام صواريخ اعتراضية من طراز SM3 من المدمرات إيجيس التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية والمتمركزة في بحر شرق الصين ومنظومة الصواريخ الاعتراضية الأرضية PAC3 بمحافظة أوكيناوا جنوبي اليابان.

وقال ري في بيانه إنه في ظل الوضع الحالي الناجم عن الأعمال العسكرية المتهورة من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ”نشعر بثبات بالحاجة إلى توسيع وسائل الاستطلاع والمعلومات“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)